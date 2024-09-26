Sınır Tanımayan Gazeteciler'den İsrail'e Suç Duyurusu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Avrupa'nın 10 kentinde düzenledikleri eylemlerde son bir yılda Filistin'de 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesini kınadıkları İsrail hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) 4'üncü kez suç duyurusunda bulundu.

Madrid'deki Mayor Meydanı'nda bir araya gelen RSF üyeleri, basına karşı en kısa sürede işlenmiş en büyük katliamın Filistin'de yaşandığını belirtti.

Eylemciler, "tam bir dokunulmazlık altında olan İsrail'in öldürmeyi, uluslararası toplumun da hiçbir sonuç vermeyen girişimlerle bu ülkenin yaptıklarına izin vermeyi bırakmasını" istedi.

Okunan manifestoda, "Gazze'de bu hızla gazeteci öldürülmeye devam edilirse yakında bölgeden haber verecek kimse kalmayacak. Gazeteci cinayetleri ve medyaya yönelik saldırılar, savaş suçu teşkil etmektedir. Gazetecilerin korunması, uluslararası hukuka saygı göstermeyenlerin işlediği suçların cezasız kalmasıyla mücadele etmekle başlar." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail, gerçekleştirdiği katliamların haber yapılmasına hiçbir zaman izin vermedi"

Son bir yılda 4'üncü kez UCM'ye öldürdüğü gazeteciler nedeniyle İsrail hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilerek, "İsrail, son bir yılda Filistinli gazetecileri öldürmekle kalmadı, aynı zamanda onları keyfi olarak gözaltına aldı, kötü muameleye maruz bıraktı, hapse attı. Al Jazeera televizyonunun merkezlerini kasıtlı olarak yok etti ve bunları kapatmak için sansür yasaları uyguladı. İsrail, yabancı basının Gazze'ye girip gerçekleştirdiği katliamların haber yapılmasına hiçbir zaman izin vermedi." görüşü paylaşıldı.

RSF, 59 basın kuruluşuyla "basın özgürlüğüne, bilgi edinme hakkına, uluslararası insani ve insan haklarına saygı gösterilmemesi" sebebiyle İsrail'in AB ile ortaklık anlaşmasının askıya alınması çağrısında bulundu.

"Gazeteciler, haber verebilmek için hayatlarını ortaya koyuyor"

RSF İspanya Başkan Yardımcısı Edith Rodriguez Cachera, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası toplumun gözleri önünde 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesi tamamen insanlık dışıdır." dedi.

Açık hava hapishanesine dönüşen, milyonların bir taraftan diğer tarafa gitmek zorunda kaldığı Gazze'de insanların açlık, susuzluk ve insani temel gereksinimleriyle mücadele ettiklerine dikkati çeken Cachera, "Gazeteciler, haber verebilmek için hayatlarını ortaya koyarak çok zor şartlarda yemeden, içmeden çalışıyor." diye konuştu.