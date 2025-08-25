Sınır Tanımayan Gazeteciler'den BMGK'ya Çağrı: Gazetecileri Koruyun

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Gazze Şeridi'nde 5 gazetecinin öldürüldüğü İsrail saldırılarını şiddetle kınayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırdı.

SNF'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 5 gazetecinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

İsrail'in, gazetecileri "kasıtlı olarak hedef aldığı" belirtilen açıklamada, bu "katliamı" durdurması için BMGK'ye acilen toplanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının şiddetle kınandığı vurgulandı.

RSF Genel Direktörü Thibaut Bruttin "Gazetecilerin korunması uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmasına rağmen son iki yılda Gazze'de İsrail güçleri tarafından 200'den fazla gazeteci öldürüldü. Çatışma dönemlerinde gazetecilerin korunmasına yönelik BMGK'nin 2222 sayılı kararının kabulünden on yıl sonra, İsrail ordusu bu kararı hiçe sayıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların cezasızlığının sona erdirilmesini isteyen Bruttin, "İsrail ordusu, Gazze'de bilgiyi kademeli olarak bastırma girişiminde daha ne kadar ileri gidecek?" diye sordu.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nin 4. katına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci 20 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 basın çalışanını öldürmesine rağmen "gazetecileri hedef almadığını" iddia etmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.