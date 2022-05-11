Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aljazeera muhabirinin öldürülmesi BM kararının ihlalidir

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Katar merkezli Aljazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin, sivilleri korunmayı gerektiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil etiğini bildirdi.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "AlJazeera gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin vurulması, sivillerin korunmasını gerektiren Cenevre Sözleşmesinin ve gazetecilerin korunmasına ilişkin 2222 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, RSF'nin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin gazetecinin nasıl öldüğüyle ilgili ortak soruşturmada yer alması önerisinden mutmain olmadığı belirtilerek, en kısa zamanda bağımsız bir uluslararası soruşturmanın başlatılması gerektiği kaydedildi.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

Kudüs'te 1971'de doğan Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı.