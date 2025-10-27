Sınır Tanımayan Doktorlar, Sudan'daki Siviller İçin Acil Çağrıda Bulundu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'da Mayıs 2024'ten bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kuşatması altında olan Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir kentindeki sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve daha güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Darfur'da iki yıldan uzun süredir etnik temelli şiddetin tırmandığı bildirildi.

Nisanda HDK ve müttefikleri tarafından ele geçirilen Zamzam Mülteci Kampı'ndaki büyük çaplı katliamların hatırlatıldığı açıklamada, "Aynı durumun Faşir'de tekrar yaşanabileceğinden derin endişe duyuyoruz." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Faşir'e 60 kilometre uzaklıktaki Tavila bölgesinde görev yapan MSF'nin sağlık ekiplerinin, bugün Faşir'den gelen onlarca hastayı aşırı kalabalık koşullardaki hastaneye tedavi için kabul ettiği belirtildi.

"Şu anda Faşir ve çevresinde çok daha fazla insanın mahsur kaldığı görülüyor." ifadesine yer verilen açıklamada, Tavila'da yerinden edilmiş ve yaralı insanların daha fazla kitlesel akınına müdahaleye hazır olunduğu bildirildi.

Açıklamada, Faşir'deki sivillerin can güvenliğinin sağlanması ve daha güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi için çağrı yapıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani krizine yol açan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor.

HDK, bu sabah Faşir'deki orduya bağlı 6. Piyade Tümeni'ni aldığını iddia etti.