Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail askerleri Cenin'de silahsız bir genci öldürdü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Cenin kentinde silahsız bir genci vurarak öldürdüğünü bildirdi.

MSF'nin X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail güçleri Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nde silahsız bir genci vurarak öldürdü. MSF ve Sağlık Bakanlığı doktorlarının onun hayatını kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askerinin, bu sabah Şehit Halil Süleyman Devlet Hastanesi'nden taburcu edilen hastaları evlerine götüren ambulansları durdurarak sağlık çalışanları ile şoförleri zorla dışarı çıkardığı bildirilen paylaşımda, elbiseleri çıkarılan bu kişilere diz çöktürüldüğü belirtildi.

"İsrail güçlerinin hastaneye ateş ettiğini gördük"

Bu sırada hastaların ambulanslarda kaldığına dikkati çekilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bütün bunlar bizim ekiplerimizin gözü önünde gerçekleşti. 7 Ekim'den bu yana, İsrail güçlerinin hastaneye ateş ettiğini, hastaneye göz yaşartıcı gaz attığını, ambulansları engellediğini, sağlık personelini aşağılayıp taciz ettiğini ve şimdi de hastane yerleşkesinde birini vurup öldürdüğünü gördük."

Hastanelerin güvenli alanlar olması gerektiği vurgulanan paylaşımda, hastanelere saygı duyulması ve bu saldırıların durması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 104 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.