Sınır Tanımayan Doktorlar, Gazze'deki hastane saldırısının "katliam" olduğunu bildirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını "katliam" olarak niteledi ve bunun "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını "katliam" olarak niteledi ve bunun "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

MSF, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastaneyi bombalaması karşısında dehşete düştüklerini belirterek, "Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez." ifadesi kullanıldı.

"Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor"

Açıklamada, hiçbir şeyin bir hastaneye, oradaki çok sayıda hastaya, sağlık çalışanına ve oraya sığınanlara yönelik bu şok edici saldırıyı haklı çıkaramayacağının altı çizilerek, "Hastaneler hedef değildir. Bu kanın durması gerekiyor. Artık yeter." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, MSF üyesi Dr. Ghassan Abu Sittah'ın, "Hastanede operasyondayken büyük bir patlama duyduk ve ameliyathanenin tavanı yıkıldı. Bu bir katliam." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.