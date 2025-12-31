MSF, Gazze'de faaliyetlerinin engellenmesinin Filistinliler için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail tarafından Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyetlerinin engellenmesinin Filistinliler için yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

MSF, İsrail'in Gazze'de hizmet verecek uluslararası yardım kuruluşlarına yönelik getirdiği ve gelecek yıl yürürlüğe girecek yeni kayıt sistemi ve MSF'nin henüz kaydının onaylanmamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "MSF'nin, Gazze ile (işgal altındaki) Batı Şeria'da faaliyet göstermesi engellenecek birçok uluslararası sivil toplum kuruluşundan biri olacağına ve kaydının silineceğine dair haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da hizmet verebilmek için 30 Aralık 2025 itibarıyla devam eden kayıt başvurularıyla ilgili herhangi bir resmi karar alınamadığı aktarılan açıklamada, "MSF'nin hizmet vermesi engellenirse, bu Filistinliler için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Gazze'de MSF, tüm hastane yataklarının yaklaşık yüzde 20'sini destekliyor ve her 3 bebekten 1'inin doğumuna yardımcı oluyor. Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere hizmet vermeye devam edebilmemiz için acilen çözümler arıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, MSF'nin, personelinin silahlı gruplarla bağlantılı olduğuna dair iddiaları son derece ciddiye aldığına yer verilerek, MSF'nin asla bilerek askeri faaliyetlerde bulunan kişileri istihdam etmeyeceğine işaret edildi.

Askeri faaliyetlerde bulunan herhangi bir çalışanın, MSF personeli ve hastalar için tehlike oluşturacağına değinilerek, kanıtlanmamış iddiaları kamuoyuna (İsrail tarafından) duyurmak, insani yardım personelini riske atacağını ve hayat kurtaran tıbbi çalışmaları baltalayacağını belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iddia, MSF'nin Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet gösterme kaydının İsrail yetkililerince henüz yenilenmemiş olması ve 1 Ocak 2026'dan itibaren kaydının iptal edilme riskiyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte ortaya çıktı. Bu durum, MSF'nin 60 gün içinde faaliyetlerini durdurmasını zorunlu kılacak. Bu da MSF'nin, Gazze'de faaliyet göstermesini fiilen engelleyecek, hastane yataklarının 5'te 1'ini ve doğumların 3'te 1'ini desteklediğimiz Gazze'de yüz binlerce insanın hayat kurtarıcı tıbbi yardımdan mahrum kalmasına yol açacak. MSF'nin Gazze'de çalışması engellenirse, yüz binlerce insan tıbbi bakıma erişimden mahrum kalacaktır."

MSF Gazze Acil Durum Operasyonlar Birimi Sorumlusu Ozan Ağbaş, AA muhabirine verdiği röportajda, İsrail'in, uluslararası kuruluşların Gazze'ye erişimi için başlattığı yeni kayıt süreci karşısında kaygılı olduklarını belirterek, "Bugüne kadar kayıt edilmeyen ve maalesef Gazze'ye erişimini kaybeden bazı uluslararası kuruluşlar da oldu. Biz bundan tabii ki çekiniyoruz." demişti.