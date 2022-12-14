Sınır Ötesi E-Ticaret Çin'in İç Kesimindeki Yinchuan Kentine Fırsatlar Sunuyor

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki pek çok girişimci, e-ticaret satışlarını kullanarak Arap ülkelerinin pazar potansiyelini dikkatle takip ediyor.

Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'ndeki pek çok girişimci, e-ticaret satışlarını kullanarak Arap ülkelerinin pazar potansiyelini dikkatle takip ediyor.

Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'nın daimi ev sahibi olan Ningxia, "Çevrimiçi İpek Yolu" inşa etmek için çaba gösteriyor.

Kapsamlı sınır ötesi e-ticaret pilot bölgesi kuran bölge, son yılarda e-ticaretin gelişim dalgasını hızla yakalıyor.

Pilot bölge, beş sınır ötesi e-ticaret organize sanayi bölgesini ve Yinchuan kapsamlı gümrüksüz bölge sınır ötesi e-ticaret iş geliştirme üssünü kapsıyor.

SES 1 (Çince): YANG WANLONG, Yinchuan kapsamlı gümrüksüz bölge sınır ötesi e-ticaret iş geliştirme üssünün genel müdürü:

"Buraya yerleştikten sonra, iş arkadaşlarım ve ben, Çin ürünlerini Arap pazarına ihraç etmek üzere Arap bölgesine yönelik Arshopy adındaki sınır ötesi dijital ticaret platformunu kurduk. Ningxia, Çin-Arap Ülkeleri Fuarı'na daimi ev sahipliği yapıyor. "Kuşak ve Yol İnisiyatifi"nin sunduğu fırsatlardan yararlanarak, Çin ile Arap ülkeleri arasında ekonomik ve ticari alışverişlerin daha sıklaştığını gördüm. Bu da, sınır ötesi e-ticaretin gelişimi açısından bir fırsat olduğunun farkına varmamı sağladı. Arap pazarına açılmak ve çevrimiçi alışveriş ve ürün promosyonu gerçekleştirmek için yerel yüksek kaliteli tedarik zincirine ve depolama hizmeti sistemine güvenebileceğimizi ümit ediyorum."

SES 2 (Çince): WANG JUAN, Yinchuan kapsamlı gümrüksüz bölge sınır ötesi e-ticaret iş geliştirme üssünde girişimci:

"Bu platform bize yabancılardan sipariş almamıza ve Çin ürünlerini satmamıza imkan tanıyor. Bu aynı zamanda gurur duyduğumuz Çin-Arap ekonomik ilişkilerine ve ticaretine küçük bir katkı sağlıyor. Bunun üzerinde çok çalıştık ve onu desteklemeyi sürdüreceğiz."

Sınır ötesi e-ticaret patlaması yaşayan Yinchuan'da halen sınır ötesi e-ticaret işiyle uğraşan 400'den fazla işletme bulunuyor.

Çin Gümrüğü'nin resmi istatistiklerine göre, Çin'in sınır ötesi e-ticaret hacmi beş yılda 10 kat artarak geçen yıl 1,92 trilyon yuana (yaklaşık 270 milyar ABD doları) yükseldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yinchuan'dan bildiriyor. (XHTV)