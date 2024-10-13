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Sinir Krizi Geçiren Kişi Polis Memurunu Bıçakladı

Sinir Krizi Geçiren Kişi Polis Memurunu Bıçakladı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren bir kişi, ihbar üzerine gelen polis memurunu sırtından bıçakladı. Saldırgan polis tarafından vurularak yakalandı.

İsmail AKKAYA/KONYA'nın Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren kişi, ihbar üzerine adrese sevk edilen ekipteki bir polis memurunu sırtından bıçakladı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Bayramoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen oğullarının sinir krizi geçirdiğini ifade eden aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan kişi, bıçakla ekiplere saldırıp, bir polis memurunu sırtından yaraladı. Bunun üzerine diğer polisler saldırganı vurarak yakaladı.

Polis memuru ve saldırgan, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Selçuklu 3-sayfa Sağlık Güncel Konya Polis Suç

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