Sinir Krizi Geçiren Kadın İtfaiyeye Saldırdı

Güncelleme:
Bursa'da sinir krizi geçirip dairesini yakmak isteyen bir kadın, itfaiye ekiplerine damacana fırlatarak saldırdı. Olay anları bir vatandaş tarafından kaydedildi.

BURSA'da, sinir krizi geçirip, 2'nci kattaki dairesini yakmak isteyen kadın, gelen itfaiye ekiplerine damacana fırlattı. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen kadın, dairesini ateşe vermek isteyince, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibi kadın, dairenin kapısını açmayınca, ekipler, sepetli itfaiye aracıyla dairenin balkonuna çıktı. Kadın, damacana fırlatarak itfaiye erine saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

