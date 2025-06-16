Sınır Kapısındaki Yoğunluk İddiaları Yalanlandı

Sınır Kapısındaki Yoğunluk İddiaları Yalanlandı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'ndaki olağandışı yoğunluk ve MOSSAD unsurlarının sızma iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Güvenlik birimleri, sınırların sürekli kontrol altında tutulduğunu belirtti.

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, sınırların, güvenlik birimleri tarafından 7/24 kontrol altında tutulduğunu belirtilerek, "'İran- Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir' iddiası gerçek dışıdır" denildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sosyal medya mecralarında bazı yerli ve yabancı hesaplar tarafından paylaşılan 'İran-Türkiye Bazargan Sınır Kapısı'nda olağandışı bir yoğunluk var, MOSSAD unsurları kontrolsüz göç yoluyla ülkeye sızabilir' iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Görüntüler, iddia edildiği gibi Gürbulak Sınır Kapısı'nda değil, Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda kaydedildiği tespit edilmiştir. Ayrıca bu görüntüler, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim başlamadan önce, 3 Haziran tarihinde kaydedilmiştir. İçişleri Bakanlığımız ve ilgili güvenlik birimlerimiz hem Kapıköy hem de Gürbulak sınır kapılarında olağandışı bir hareketlilik, yoğunluk veya düzensiz geçiş durumu bulunmadığını teyit etmektedir. İranlı yetkililerle yapılan temaslarda da kendi sınırlarında yalnızca 25-30 kişinin bulunduğu bilgisi alınmıştır. Hudutlarımız, güvenlik birimlerimiz tarafından 7/24 esasına dayalı olarak, en ileri teknolojiye sahip fiziki güvenlik sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Söz konusu görüntü ve iddiaların; kamuoyunu yanıltmak, toplumsal infial oluşturmak, yabancı düşmanlığını körüklemek ve istikrarsızlık algısı yaratmak amacı taşıdığı değerlendirilmektedir. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla gerçeğe aykırı bilgilerin paylaşılması TCK 217/A uyarınca suçtur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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