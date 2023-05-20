Sınır kapılarında oy verme işlemi yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından, 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için sınır kapılarında oy verme işlemleri bugün saat 08.00'de yeniden başladı. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da oy verme işlemi başladı. Oy kullanmak için sınır kapılarında bekleyenler arasında yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy verme işlemi bugün saat 08.00'den yeniden başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasının ardından, 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için sınır kapılarında oy verme işlemleri bugün saat 08.00'de yeniden başladı. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yunanistan'a açılan İpsala ile Pazarkule sınır kapılarına, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na, Kapıkule Gar Kapısı'na, Hamzabeyli ile Dereköy sınır kapılarına giriş ve çıkış olmak üzere sandıkları kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, gümrük ve sınır kapılarında oy vermeye başladı.

Edirne İl Seçim Kurulu da seçmenlerin, sandıkların bulunduğu peronlara rahatça ulaşıp, oylarını kullanmaları için tabela ve afişler hazırladı. Bu sayede ülkeye giriş yapanların sandıklara kolay ulaşmaları sağlandı. Peronlarda giriş işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, oylarını kullanıp ülkeye giriş yaptı.

Fransa'dan gelen ve oyunu kullanan Fethi Barış, 'Kırşehir Çeçekdağı'na gidiyorum. İznimi buna göre ayarladım. Dank gelmedim. Bilinçli ayarladım. Şimdi Türkiye'mize gidiyoruz. Allah hayırlısını versin. Allah kazadan, beladan eksik etsin. Sevinçliyizö dedi. Fransa'dan gelen Hatice Baş ise ilk oyunu kullandı. Baş, 'Çok güzel bir duygu. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsunö dedi.

OY KULLANMAK İÇİN 2 GÜN BEKLEDİ

TIR sürücüsü Halit Tanrıverdi, yurtdışına çıkış yapmadan önce oyunu kullandığını belirterek, 'Cuma günü TIR parkına girdim, bugüne kadar da burada bekledim. Sırf oy kullanmak için 2 gündür bekliyorum. Çünkü gideceğim ülke Ukrayna'da, Kiev'de 21-22'sinde sandıkları koyuyorlar, yetişemeyeceğim. Vatandaşlık görevimizi yerine getirelim dedikö ifadelerini kullandı.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023