Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor - Haberler

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Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Güncel
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Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.

ÇALDIRAN, VAN (İHA) - Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınır hattında kar küreme ve yol açma çalışması devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, Çaldıran ilçesine bağlı sınır hattındaki köy ve güvenlik yollarında başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Yer yer iş makinelerinin boyunu aşan kar kütleleri ve tipi yapılan çalışmaların ne kadar zorlu bir şekilde sürdürüldüğünü gözler önüne seriyor.

Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

Sınır hattında kar temizleme çalışması tüm zorluklara rağmen sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

Çaldıran, İran, Van, kar, Güncel, Haberler

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