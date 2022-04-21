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"Sınır Güvenliğimizi Garanti Altına Alacağız"

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuzey Irak'ta yürütülen operasyonla sınır güvenliğini garanti altına almayı amaçladıklarını belirtirken, Suriye'ye yönelik de askeri operasyon sinyali verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuzey Irak'ta yürütülen operasyonla sınır güvenliğini garanti altına almayı amaçladıklarını belirtirken, Suriye'ye yönelik de askeri operasyon sinyali verdi. Erdoğan, TBMM'deki parti grubu konuşmasında İsrail'le ilişkilere de değindi

DailyMotion.com / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Suriye, Irak, Güncel, Haberler

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