Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı yılbaşından bu yana 42 bin 666'ya ulaştı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.

Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Malatya Havalimanı Afganistan Kabil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title