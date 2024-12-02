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Sınır Denetimleri İçin Hava Aracı İhalesi İlan Edildi

Sınır Denetimleri İçin Hava Aracı İhalesi İlan Edildi
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Devlet Malzeme Ofisi, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü için çeşitli hava araçları (drone) satın alacağını duyurdu. İhale teklifleri için son tarih 09.12.2024.

(ANKARA)- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sınır denetimlerinde kullanmak amacıyla muhtelif cins ve miktar hava aracı (drone) satın alacağı Resmi Gazete'den duyuruldu.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün sınır denetimlerinde kullanılması amacıyla muhtelif cins ve miktar hava aracı (drone) satın alacağı Resmi Gazete'den duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedeli 140,00 TL'yi Devlet Malzeme Ofisi veznelerinden birine veya Devlet Malzeme Ofisi banka hesabına yatırmalarının zorunlu olduğu belirtilirken ihaleye en son teklif sunma tarihi 09.12.2024 günü, saat 12.00' ye kadar olacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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