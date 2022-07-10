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Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, beraberindeki katırla İran sınırından yurda girmeye çalışan kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran tarafına geri kaçan şahsın bıraktığı katırda 68 kilogram eroin ve 1 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edilerek jandarmaya teslim edildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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