Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, beraberindeki katırla İran sınırından yurda girmeye çalışan kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran tarafına geri kaçan şahsın bıraktığı katırda 68 kilogram eroin ve 1 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edilerek jandarmaya teslim edildi" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel İran Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.