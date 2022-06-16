Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7) derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7) derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Vakfıkebir ilçesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta öğrenim gören Alperen Zenbil, son ders çıkışına dakikalar kala sırasında fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Alperen'e ilk müdahalede bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Alperen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce Ankara'da tedavi gören Alperen'in karnesini aldıktan sonra hafta sonu tedavi görmek üzere ailesi ile birlikte yeniden il dışına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Vakfıkebir Kalp Krizi Güncel Haberler

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