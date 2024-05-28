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Sevim Abalı, sınıf başkanı seçildi ve belediye başkanını sınıfa getirdi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, sınıf başkanı seçildi ve vaadini gerçekleştirerek ilçe belediye başkanını okula davet etti. Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Sevim ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya gelerek öğrencilere geleceğin liderleri olmaları için cesaretli olmaları gerektiğini söyledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin "beldiye başkanını sınıfa getireceğim" vaadini gerçeğe dönüştürdü.

Zorlar Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Küçükçoban İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sevim Abalı, sınıf başkanlığı seçimini kazanmak için arkadaşlarına bazı vaadlerde bulundu. Sevim'in vaadlerinden biri de ilçe belediye başkanını okuluna getirmek oldu.

Seçimi kazanan Sevim, Belediye Başkanı Akdenizli'yi sınıflarına davet etti.

Çocuğun daveti üzerine okula giden Akdenizli, "Başkan Sevim" ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sınıfta öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Akdenizli, bugünün öğrencilerinin geleceğin liderleri olduğunu söyledi.

Akdenizli, "Bugün bir sınıfa, yarın bir belediyeye, gelecekte ülkeye yönetici olmak için adım atmaktan çekinmeyerek, cesaretli olmanız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer Jandarma Onbaşı Muğla Yerel Haberler Güncel Haberler

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