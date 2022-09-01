Singapurlu Akademisyene Göre Çin Ekonomisi Ters Rüzgarlara Rağmen İvme Kazanacak

SİNGAPUR, 1 Eylül (Xinhua) -- Singapurlu bir akademisyen, Çin ekonomisinin, kırılgan küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı da dahil olmak üzere bazı zorluklara rağmen 2023'te yeniden ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.

SİNGAPUR, 1 Eylül (Xinhua) -- Singapurlu bir akademisyen, Çin ekonomisinin, kırılgan küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı da dahil olmak üzere bazı zorluklara rağmen 2023'te yeniden ivme kazanmasının beklendiğini söyledi. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Tan Kong Yam, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı röportajda, güçlü iç talebe sahip büyük ekonomisi sayesinde Çin'in, ABD'nin faiz artırımlarından çok daha az etkileneceği söyledi. Tan, "Çin'in genel ekonomisi açısından iç politikalar ve iç pazar, ABD'nin faiz oranlarından çok daha önemli itici güçlerdir" dedi.

Tan, Çin ekonomisinin kısa vadedeki yavaşlamaya rağmen uzun vadede oldukça iyimser bir görünüme sahip olduğunu söyledi. Singapurlu akademisyen, büyümeyi iyileştirmek için Çin'in Kovid-19 etkisi gibi zorluklarla gerektiği gibi başa çıkması, ticari güveni yeniden tesis etmesi ve iç talebi güçlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Doğu Asya ülkeleri için büyük bir büyüme lokomotifi olan Çin'in ekonomik büyümesinin bu ülkeler için çok önemli olduğunu söyleyen Tan, Çin'deki ekonomik toparlanmanın bölgenin toparlanmasına katkıda bulunacağını kaydetti. Tan, Fed'in şahin para politikası değişikliklerinin, ekonomik yavaşlama ile mücadele eden gelişmekte olan ekonomilerde finansal ve ekonomik gerilimi yükselttiğini söyledi. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede artan hükümet harcamaları ve gıda ve yakıttaki küresel fiyat artışları nedeniyle 2019 ve 2021 yılları arasında gelişmekte olan ekonomilerin kamu borcunda artış yaşandığını söyleyen Tan, borçların gayri safi yurtiçi hasılasının ortalama yüzde 65'ine ulaştığını belirtti.

Tan, daha sıkı ABD para politikasının ABD'deki faiz oranlarını yükseltmesi ve sonuç olarak dolar cinsinden borç alan gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerin borçlarını ödeme maliyetini artırması nedeniyle, durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.

30'dan fazla gelişmekte olan ekonomi şu anda bir borç krizi tehlikesiyle karşı karşıya veya halen bir borç krizi yaşıyor.

Ancak Fed'in ekonomik büyüme pahasına agresif para politikasını sürdürmesi beklendiği için tehlikenin henüz sona ermediğini tahmin eden Tan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın fiyat istikrarını sağlayamamanın ABD'yi resesyona sokmaktan "daha büyük bir hata" olacağını söylediğini aktardı.

Profesör, "Powell, ABD'de enflasyonun yılın başlarında tırmandığını ve çok hızlı yükseleceğini fark etmekte çok yavaş kaldı. Bunun ciddiyetini hafife aldı. Bu nedenle, para politikasını daha da sıkılaştırarak bunu telafi etmesi gerekiyor" dedi.

Tan, sonuç olarak, "dünyanın daha fazla oynaklık ve artan faiz oranları ile karşılaşması muhtemel" dedi.