Singapur ve Japonya, ikili ilişkileri geliştirmek istiyor

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Japon mevkidaşı Kişida Fumio, iki ülkenin "uzun süreli ve mükemmel" ilişkilerini geliştirmek istediğini bildirdi.

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong ile Japon mevkidaşı Kişida Fumio, iki ülkenin "uzun süreli ve mükemmel" ilişkilerini geliştirmek istediğini bildirdi.

Strait Times gazetesinin haberine göre Kişida, 4 günlük Afrika ziyaretinden dönüşünde dün Lee ile Singapur'da bir araya geldi.

Görüşmede liderler, iki ülke ilişkilerine yönelik inancını vurgularken bu ilişkilerin ortak çıkarlar kapsamında geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulundu.

Liderlerin görüşmesinde geliştirilmesi düşünülen ilişkilerin arasında ekonomi, enerji ve dijitalleşme konuları öne çıktı.

Bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede kurallara dayalı küresel düzenin önemi üzerinde duruldu.

Kişida'nın bugün Singapur'dan ayrılması bekleniyor.