Singapur'un yeni Başbakanı göreve başladı

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong, bugün parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

Eski Başbakan Lee Hsien Loong, 20 yıldır sürdürdüğü görevini kendi partisinden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Wong'a devretti.

Wong, ülkenin dördüncü başbakanı oldu.

Yeni Başbakan, yeminin ardından yaptığı konuşmada, kendinden önceki üç başbakana minnet duygularını ifade etti.

Ülkenin kurucu lideri Lee Kuan Yew ve ekibinin, " Singapur'u bağımsızlığa taşıdığını ve ülkenin yönetimin temel taşlarını döşediğini", ondan görevi devralan Goh Chok Tong ve ekibinin, "daha müşfik ve iyiliksever bir toplum yarattığını" ve Lee Hsien Loong'un da "ülkeyi iç ve dış değişimlerde doğru yönlendirerek çok sayıda krizin üstesinden gelişmesini sağladığını" dile getirdi.

Kuşak değişimi

Wong, "Bu nöbet değişimi yalnızca liderlik ekiplerinin değil ama aynı zamanda kuşakların değişimi. Biz kendi yolumuzda ilerleyeceğiz. Cesur düşünmeyi ve ileriyi düşünmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yeni Başbakan, Singapur halkına, "asla statüko ile yetinmeyecekleri" ve "yarını bugünden iyi hale getirmenin yollarını arayacakları" sözünü verdi.

51 yaşındaki Başbakan Wong, Nisan 2022'de Halkın Eylemi Partisinin (PAP) "dördüncü nesil" olarak adlandırılan liderlik grubunun başkanlığına seçilerek geleceğin başbakanı olarak konumlandırılmıştı.

Wong, partisini Kasım 2025'te yapılacak seçimlere taşırken kabine Başbakanlığın yanında Maliye Bakanlığı görevini de sürdürecek.

Lee, "mentör-bakan" olarak kabinede yer almayı sürdürecek

72 yaşında görevi devreden Lee ise ülkenin en yaşlı başkanı olarak koltuğunu bıraktı.

Singapur'un kurucu lideri ve ilk Başbakanı Lee Kuan Yew'un oğlu olan Lee, gelişmiş ve istikrarlı ekonomisiyle Güneydoğu Asya'nın en önemli ticari ve mali merkezlerinden olan ülkenin başarı hikayesini yeni yüzyıla taşıyan lider olmuştu.

Dış politikada çok taraflı pragmatik bir yaklaşımı benimseyen, hem ABD ve Avrupa hem de Çin ile iyi ilişkiler geliştiren Lee, Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) çerçevesindeki işbirliğinin bölgesel mimarinin merkezinde yer almasında önemli rol oynamıştı.

Lee, daha önceki Singapur hükümetlerindeki teamüle uygun olarak "mentör-bakan" sıfatıyla kabinede yer almaya devam edecek.