Singapur, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Singapur Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada,"Singapur, Trump'ın sunduğu 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' memnuniyetle karşılamakta." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilere insani yardımın artırılmasının desteklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu iki devletli çözümün "tek uygulanabilir yol" olduğu vurgulanan açıklamada, Trump'ın "İsrail ile Filistinliler arasında diyalog kurma girişiminin" memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.