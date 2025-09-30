Haberler

Singapur, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkese yönelik sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bakanlık, planın iki devletli çözümü desteklediğini ve diyalog girişimini olumlu bulduğunu ifade etti.

Singapur Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Bakanlık internet sitesinden yapılan açıklamada,"Singapur, Trump'ın sunduğu 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı' memnuniyetle karşılamakta." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinlilere insani yardımın artırılmasının desteklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu iki devletli çözümün "tek uygulanabilir yol" olduğu vurgulanan açıklamada, Trump'ın "İsrail ile Filistinliler arasında diyalog kurma girişiminin" memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Beyaz Saray'da açıklanan 20 maddelik plan

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
14 yaşındaki çocuk 'Ayağıma bastın' deyip akranını öldüresiye darbetti

Lisede dehşet! "Ayağıma bastın" deyip kalbi durana kadar dövdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.