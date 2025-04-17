Singapur İşçi Partisi, Filistin Devletini Tanıyabileceğini Açıkladı

Singapur'da ana muhalefetteki İşçi Partisinin (WP), genel seçimlerle ilgili manifestosunda Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajına yer verildi.

WP'nin internet sitesinde, partinin ekonomi, demokrasi, güvenlik, jeopolitik gibi alanlarda teklif ve vaatler sunan 125 maddelik "seçim manifestosu" açıklandı.

Filistin'in tanınması konusuna yer verilen açıklamada, İsrail ve Filistin konusunun "modern tarihin en karmaşık ve zorlu sorunlarından biri" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, partinin iki devletli çözümü desteklediği ifade edilerek " Singapur, iki devletli çözüm görüşmeleri sonuçlanmadan dahi Filistin devletini resmi olarak tanımalı. Bu, iki devletli çözüm tutumumuzu meşrulaştırır." ifadelerine yer verildi.

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, 15 Nisan'da parlamentoyu feshederek ülkede genel seçim sürecini başlatmıştı.

3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerde Singapur Parlamentosunun 97 üyesinin seçilmesi hedefleniyor.