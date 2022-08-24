Singapur, iki yılın ardından maske takma zorunluluğunu kaldırıyor

Singapur Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle iki yıldır zorunlu tutulan kapalı mekanlarda maske takma kuralının 29 Ağustos'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Singapur Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle iki yıldır zorunlu tutulan kapalı mekanlarda maske takma kuralının 29 Ağustos'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Vietnam Plus'ın haberine göre, Güneydoğu Asya ülkesinde iki yılın ardından ilk kez insanlar toplu taşıma araçları ve sağlık tesisleri gibi yüksek riskli ortamlar dışında kapalı mekanlarda maske takmayacak.

Bakanlık ayrıca, aşı olmayan turistler için de kurallarda değişikliğe giderek, gelecek haftadan itibaren 7 günlük karantina şartını kaldırıyor.

Ülkede bu yılın başlarında seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere pek çok Kovid-19 kısıtlaması kaldırılmıştı.

Nüfusunun yüzde 90'ından fazlası aşılanan Singapur, dünyada Kovid-19 ölüm oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor.