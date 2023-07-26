Singapur hükümetinden, halkın güvenini geri kazanmak için "iki kat fazla" çalışma sözü

Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, halkın yolsuzluk skandallarıyla sarsılan güvenini geri kazanmak için hükümetin "iki kat fazla" çalışacağını belirtti.

Singapur Başbakan Yardımcısı Lawrence Wong, halkın yolsuzluk skandallarıyla sarsılan güvenini geri kazanmak için hükümetin "iki kat fazla" çalışacağını belirtti.

???????Wong, BBC'ye verdiği mülakatta, ülkedeki yolsuzluk skandallarının "iktidar partisi ve hükümet için bir dezavantaj" olduğunu belirterek hükümetin bu süreçte halka karşı şeffaf olmadığı iddialarını reddetti.

"Davalar konusunda açık olduk, soruşturmaları özenli bir şekilde yürüttük ve halka tam olarak hesap verdik." ifadelerini kullanan Wong, yolsuzluk soruşturması kapsamındaki gözaltılara ilişkin açıklamaların 3 gün gecikmesinin nedeninin "konuya ilişkin hassasiyetler" olduğunu kaydetti.

Wong, Singapurluların, Singapur Yolsuzlukları Araştırma Kurumuna (CPIB) güvendiğinin altını çizerken, ülkenin "yolsuzluğa karşı sıfır tahammülü" olduğuna dikkati çekti.

Wong ayrıca, halkın sarsılan güvenini geri kazanmak için hükümetin "iki kat fazla" çalışacağının sözünü verdi.

Yolsuzluk Algısı Endeksi (CPI), geçen yıl Singapur'u 83 puanla dünyanın en az yolsuzluğa sahip 5'inci ülkesi olarak belirlemişti.

Singapur Ulaştırma Bakanı S. Iswaran, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması sonrası zorunlu izne gönderilmişti.