Singapur Hükümeti, Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Uyarıda Bulundu

Singapur hükümeti, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya yetkililerin adıyla dolandırıcılık amaçlı kullanılan hesaplara karşı adım atması, aksi halde 1 milyon dolara kadar cezayla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Strait Times'ın haberine göre Singapur İçişleri Bakanı Goh Mei Ping, ülkede düzenlenen Asya Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, atılacak yeni adımları duyurdu.

Meta'nın sosyal platformlarından hükümet yetkililerinin adı kullanılarak yapılan dolandırıcılıkların geçen yıla göre büyük artış gösterdiğine dikkati çeken Goh, 2025'in ilk yarısında dolandırıcılık mağdurlarının kaybının 126,5 milyon doları aştığını kaydetti.

Goh, Meta'ya bu konuda adım atması için direktif verileceğini, buna uymaması durumunda ise 1 milyon dolar cezayla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Meta'dan yanıt

Strait Times'a konuşan Meta sözcüsü, "Kamuya mal olmuş kişilerin adı kullanılarak yapılan reklamlar yoluyla insanları dolandırmak, politikalarımıza aykırıdır ve tespit ettiğimiz hesapları siliyoruz." ifadesini kullandı.

Meta'nın sahte hesapları tanımlamak için özel sistemlerinin bulunduğunu belirten sözcü, bunu geliştirmek için yatırım yaptıklarını vurguladı.

Singapur hükümetinin bu adımı, ülkede Şubat 2024'te yürürlüğe giren Çevrim İçi Suçlar Kanunu kapsamında verilen ilk direktif özelliğini taşıyor.