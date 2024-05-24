Singapur Hava Yolları Uçağındaki Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Singapur Hava Yollarına ait SQ321 sefer sayılı uçağının şiddetli türbülansa girmesi sonucu yaralanan 57 yolcu ve mürettebatın hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Thailand'ın The Nation gazetesinin haberine göre, Singapur Hava Yollları, yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar 100'ü aşkın kişinin hastanelere sevk edildiği ve bunlardan 57'sinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yaralılardan 40'ının Samitivej Srinakarin Hastanesi, 15'inin Samitivej Sukhumvit Hastanesi ve 2'sinin ise Bangkok Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Samitivej Srinakarin Hastanesi yetkililerinden Adinun Kittirattanapaibool, yaptığı açıklamada, tedavisi süren 40 kişiden 22'sinin omurilik ve sırt yaralanmaları, 6'sının kafatası ve beyin yaralanmaları ve 12'sinin ise kemik, kas ve diğer yaralanmalar sebebiyle hastanede tutulduklarını söyledi.

Kittirattanapaibool, yaşları 2 ile 83 arasında değişen yaralılardan 20'sinin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü, 17'sinin ameliyatının tamamlandığını bildirdi.

Samitivej Srinakarin Hastanesine getirilen 41 yolcudan birinin tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydeden Kittirattanapaibool, 41 kişiden 10'unun İngiltere, 9'unun Avustralya, 7'sinin Malezya ve 4'ünün Filipinli, diğerlerinin de ABD, Yeni Zelanda, Myanmar, İrlanda, İzlanda, İsrail, Güney Kore, Singapur ve İspanya vatandaşı olduğunu ifade etti.

Kittirattanapaibool, yaralıların tedavisi ve durumları hakkında düzenli olarak ilgili kurum ve elçiliklerle temas halinde olduklarını belirtti.

Sukhumvit Hastanesi ile Bangkok Hastanesinde tedavileri devam eden yolcuların durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Singapur Hava Yolları uçuşlarında, kemer ikaz ışığı yandığında yemek servisini durduracak

Öte yandan, Singapur Hava Yolları, uçağında yaşanan olayın ardından, türbülans anını daha iyi yönetmek amacıyla uçuş sırasındaki hizmetlerinde bazı değişiklikler yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu değişikliklerin bir parçası olarak kemer ikaz ışığı yandığında artık yemek servisinin de durdurulacağı belirtildi.

Pilot ve kabin görevlilerinin, kötü hava şartları ve türbülans anlarında yolcuların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacakları kaydedilen açıklamada, "Singapur Hava Yolları, yolcular ve mürettebatının güvenliği için yöntemlerimizi gözden geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadesi yer aldı.

Olay

Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak 21 Mayıs'ta şiddetli türbülansa girmişti.

Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.