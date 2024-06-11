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Singapur Hava Yolları, türbülans mağduru yolculara tazminat teklif etti

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Singapur Hava Yolları, Londra-Singapur uçuşunda yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle yolculara tazminat ödemeyi teklif etti. Yolculara 10 bin dolar tazminat ve ağır yaralananlara 25 bin dolar avans ödeme yapılacak. Ayrıca bütün yolculara uçuş ücreti iade edilecek.

Singapur Hava Yolları, şiddetli türbülansın yaşandığı "SQ321" sefer sayılı Londra- Singapur uçuşunda seyahat eden yolculara tazminat ödemeyi teklif etti.

Singapur Hava Yolları, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Londra- Singapur uçuşunda geçen ay yaşanan şiddetli türbülans nedeniyle mağdur olan tüm yolculardan özür diledi.

Türbülans nedeniyle yaralanan yolcuların her birine 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif eden Hava Yolları, ağır yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan yolcuların acil ihtiyaçlarını karşılamak için de 25 bin dolar avans ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

Singapur Hava Yolları, bütün yolculara uçuş ücretinin iade edileceğini kaydetti.

Olay

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, şiddetli türbülansa girmişti.

Türbülans nedeniyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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