Singapur ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü

SİNGAPUR, 14 Nisan (Xinhua) -- Singapur'un şehir silüeti, 13 Nisan 2025.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı ön tahminlere göre Singapur ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında büyüme kaydetti. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)