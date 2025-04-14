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Singapur ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü

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Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı ön tahminlere göre, ülke ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında büyüme gösterdi.

SİNGAPUR, 14 Nisan (Xinhua) -- Singapur'un şehir silüeti, 13 Nisan 2025.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı ön tahminlere göre Singapur ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 oranında büyüme kaydetti. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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