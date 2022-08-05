Singapur Dışişleri Bakanı: ASEAN, ABD ve Çin'in gerilimleri yatıştırmasını istiyor

KUALA Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, ABD ve Çin'in küresel ekonomiye zarar veren gerilimleri yatıştırmasını istediğini söyledi.

The Straits Times'ın haberine göre, Balakrishnan, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deki 55. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın kapanışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Balakrishnan, ASEAN ülkelerinin, özellikle bölgedeki askeri manevraların kazalara ve yanlış hesaplamalara neden olabileceği endişesiyle ABD ve Çin arasındaki gerilimin düşmesini istediklerini vurguladı.

Her iki tarafın da çatışma aramadığı ancak şu anda durumun bölge için tehlikeli bir hal aldığı konusunda uyarıda bulunan Balakrishnan, iki süper gücün anlaşmasının Güneydoğu Asya için oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Daha çok görüşme çağrısı

Balakrishnan, Tayvan Boğazı'ndaki son gelişmeler nedeniyle üst düzey liderler arasında, daha fazla katılım ve güven oluşturmak için tüm taraflara daha çok görüşme çağrısında bulundu.

Myanmar krizine dair değerlendirmelerde de bulunan Balakrishnan, Myanmar'ın ASEAN ile üzerinde anlaşmaya vardığı barış planlarında ilerleme kaydedilmediği göz önüne alındığında, ülkedeki siyasi krizin bir iç savaşa dönüşebileceği tehlikesine dikkati çekti.

Balakrishnan, "Çok açık sözlü olmalıyım. Bu çok vahim. Darbenin bir iç savaşa dönüşmesi konusunda gerçek bir tehlike olduğunu düşünüyorum. ASEAN Beşli Uzlaşı masasında ilerleme kaydedilmedi." diye konuştu.

Bölgesel örgüt, günün erken saatlerinde Myanmar'daki askeri yönetimin söz konusu planları uygulamadaki kararsızlığı konusunda duyduğu hayal kırıklığını belirten resmi belge yayımladı.

ASEAN Dışişleri Bakanları, söz konusu toplantıda, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüşme fırsatı buldu.

Balakrishnan- Blinken görüşmesi

Singapur Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Bakan'ın söz konusu değerlendirmelerini Antony Blinken ile bugün yaptığı görüşmede de dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Balakrishnan ve Blinken, ABD-Çin ilişkileri ve Tayvan Boğazı'ndaki son gelişmeler de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri görüştü." ifadesine yer verildi.