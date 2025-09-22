Singapur'dan İsrail'in Batı Şeria Planına Sert Tepki

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan planına ilişkin "Singapur, işgal altındaki toprakların tek taraflı ilhakını kabul edemez çünkü bu uluslararası hukukun aşikar ihlali olur." dedi.

The Straits Times'ın haberine göre, Balakrishnan parlamentoda yaptığı konuşmada Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Balakrishnan, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin gasbedilen topraklarında yeni yerleşim birimlerinin genişletilmesi planını sürdürmesi halinde İsrailli aşırı sağcı grupların liderlerine yaptırım uygulayabileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Durum kötüleşmeye devam ederse ya da İsrail iki devletli çözümü ortadan kaldıracak başka adımlar atarsa, Filistin Devleti'ni tanıma konusundaki tutumumuzu yeniden değerlendireceğiz."

İsrail'in "iki devletli çözümü baltalayacak eylemlerine" karşı çıkılacağını belirten Balakrishnan, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan planına ilişkin "Singapur, işgal altındaki toprakların tek taraflı ilhakını kabul edemez çünkü bu uluslararası hukukun aşikar ihlali olur." şeklinde konuştu.

Balakrishnan, "Bugün tutumumuz, (Filistin Devleti'ni) tanıyıp tanımayacağımızla ilgili değil, ne zaman tanıyacağımızla ilgili. Bunun için uygun faktörlerin yerine gelmesini bekliyoruz." diyerek, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyarak Gazze'deki durumdan duydukları endişeyi dile getirdiğini ve İsrail'in iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmasını engellemeye yönelik adım attığını ifade etti.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz, dün, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onaylamıştı.