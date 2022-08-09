Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı. SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı. İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Xinhua / Güncel Singapur Malezya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.