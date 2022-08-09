Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın
SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.
SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.
İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)