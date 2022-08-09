Haber : Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

 - Güncelleme:
Singapur'daki Malezya Tapiri Bayu ile Tanışın

SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.

SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- İki aylık yavru Malezya tapiri Bayu, Singapur Gece Safarisi hayvanat bahçesinde basın karşısına ilk kez çıkarıldı.

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

İki aylık Malezya tapiri Bayu (solda), Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

İki aylık Malezya tapiri Bayu, Singapur'daki Singapur Gece Safarisi'nde görülüyor, 8 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Singapur Malezya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title