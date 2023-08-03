Singapur'da Uyuşturucu Ticareti Suçlamasıyla İdam Edilen Üçüncü Kişi

Singapur'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanan ve hapis cezasına çarptırılan Mohamed Shalleh Abdul Latif, idam edildi. Bu yıl Singapur'da uyuşturucu ticareti nedeniyle idam edilen beşinci kişi olan Latif, COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen idam cezalarının tekrar yürürlüğe konmasından bu yana 16. kişi oldu. Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığına verilen idam cezaları eleştirilere yol açarken, yetkililer caydırıcı bir etkisi olduğunu savunuyor.

Singapur'da 39 yaşındaki Mohamed Shalleh Abdul Latif uyuşturucu ticareti suçlamasıyla son 2 haftada idam edilen üçüncü kişi oldu.

Singapur'da bir kişi daha "uyuşturucu ticareti" nedeniyle idam edildi. Ülkede uyuşturucu ticareti ile 54 gram eroin bulundurma suçlamasıyla 2016 yılında tutuklanan ve 2019 yılında hapis cezasına çarptırılan 39 yaşındaki Mohamed Shalleh Abdul Latif hakim karşısına çıktı. Singapur Mahkemesi Latif'in arkadaşlarına kaçak sigara getirdiği, çantasının içerisinde ne olduğunu bilmediği yönündeki savunmasının inandırıcı olmadığı ve mahkemeyle işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Latif'i uyuşturucu ticareti yapmaktan suçlu buldu. Singapur Narkotik Bürosu tarafından yapılan açıklamada 39 yaşındaki Latif'in Singapur Changi Hapishanesi'nde asılarak infaz edildiği aktarıldı.

Singapur'da COVID-19 pandemisi nedeniyle ara verilen idam cezalarının 2022 yılının Mart ayında tekrar yürürlüğe konmasından bu yana 39 yaşındaki Latif, ülkede uyuşturucu ticareti nedeniyle idam edilen 16. kişi olurken bu yıl idam edilen 5. kişi oldu.

Singapur eleştiri oklarının hedefinde

Singapur'da 500 gramdan fazla esrar ve 15 gramdan fazla eroin ile uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan kişilere idam cezası veriliyor. İnsan hakları grupları, aktivistler ve Birleşmiş Milletler, Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle verilen idam cezalarının caydırıcı bir etkisi olduğuna dair bir herhangi kanıtın olmadığını savunurken, Singapurlu yetkililer idam cezasının uyuşturucu talebinin durdurulması için önemli olduğunu savunuyor.

Singapur'un komşu ülkelerinden olan Tayland'da esrar bulundurmak yasalken, Malezya da bu yıl idam cezasını kaldırdığını açıklamıştı.

Singapur'da idam cezaları artıyor

Singapur'da son 2 hafta içinde 2017 yılında 50 gram eroinin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Mohd Aziz bin Hussain, asılarak idam edilmişti. Ayrıca 45 yaşındaki Saridewi Djamani de 30 gram eroin bulundurmaktan 2018 yılında suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı. Djamani, ülkede 20 yıl aradan sonra uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilen 2.kadın olmuştu. - KUALA LUMPUR