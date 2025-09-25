Singapur'da Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapan Malezyalı Adam İdam Edildi

KUALA Singapur'da 2011'de yakalanan ve uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen Malezyalı Datchinamurthy Kataiah, asılarak idam edildi.

Singapur Merkezi Narkotik Bürosundan yapılan açıklamada, Singapur'a yaklaşık 45 gram eroin sokmaktan hüküm giyen 39 yaşındaki Datchinamurthy'nin, tüm yasal süreçlerden geçtiği ve Devlet Başkanlığı affı için yaptığı başvuruların başarısız olduğu belirtildi.

Malezyalı mahkumun asılarak idam edildiği bildirilen açıklamada, Datchinamurthy'nin taşıdığı uyuşturucu miktarının, yaklaşık 540 uyuşturucu kullanıcısının bir haftalık bağımlılığını sürdürmeye yetecek düzeyde olduğunu ifade edildi.

Datchinamurthy'i temsil eden Malezyalı avukat Surendran K.Nagarajan, müvekkilinin ailesine, şafak vakti yapılması gereken infazın durdurulduğunun bildirildiğini ancak saatler sonra cezaevi yetkililerinin, kararı tersine çevirerek aileye infazın devam edeceğini söylediklerini ve iki saatten kısa bir süre içinde cesedi almalarını istediklerini aktardı.

Yetkililerden, söz konusu duruma ilişkin açıklama yapılmadı.

Datchinamurthy, 15 Nisan 2015'te Yüksek Mahkeme tarafından suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Singapur yasaları, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar taşırken yakalanan herkes için ölüm cezasını zorunlu kılıyor.