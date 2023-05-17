Singapur'da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle 3 haftada 2. idam cezası infaz edildi

KUALA Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip olan Singapur'da, 3 haftada 2. kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası infaz edildi.

KUALA Dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip olan Singapur'da, 3 haftada 2. kişi hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası infaz edildi.

Singapur'da adı açıklanmayan 37 yaşındaki bir erkek hakkında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle verilen idam cezası yerine getirildi.

Ülkede idamın yürürlükten kaldırılması için faaliyette bulunan aktivistlerden Kokila Annamalai, bu kişinin, 1,5 kilogram ağırlığında uyuşturucu maddenin kaçakçılığını yaptığı gerekçesiyle 2019'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Annamalai, bu kişinin, 1,5 kilogramdan daha az ve ülkede taşınmasına izin verilen miktarda uyuşturucu madde taşıdığına dair kanıtları olduğunu belirterek davanın yeniden görülmesini talep ettiğini ancak bunun dün reddedildiğini ifade etti.

Ülkede geçen yıl 11 kişi uyuşturucuyla bağlantılı suçlar nedeniyle idam edilmişti.

Bu yıl da esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah, 26 Nisan'da idam edilmişti.