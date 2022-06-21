Singapur'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği
Xinhua - Güncel
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SİNGAPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Singapur'da Marina Barrage'ın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
SİNGAPUR, 21 Haziran (Xinhua) -- Singapur'da Marina Barrage'ın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Xinhua / Güncel