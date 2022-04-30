Singapur'da 'Spectra' Işık Gösterisi

SİNGAPUR, 30 Nisan (Xinhua) -- Singapur'daki turistler, "aslan şehrin" benzersiz cazibesini vurgulamak için renkli ışıklarla müziğin iç içe geçtiği ünlü "Spectra" ışık ve su gösterisinin keyfini çıkarıyor. Gösteri, Kovid-19 önlemleri nedeniyle verilen iki yıl aradan sonra Singapur'un Marina Bay Sands Oteli'nde yeniden düzenleniyor.

Singapur'da Marina Bay Sands Oteli'nde, Kovid-19 önlemleri nedeniyle iki yıllık aradan sonra geri dönen "Spectra" ışık ve su gösterisini izleyen turistler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Marina Bay Sands Oteli'nde, Kovid-19 önlemleri nedeniyle iki yıllık aradan sonra geri dönen "Spectra" ışık ve su gösterisini izleyen turistler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Marina Bay Sands Oteli'nde, Kovid-19 önlemleri nedeniyle iki yıllık aradan sonra geri dönen "Spectra" ışık ve su gösterisini izleyen turistler, 28 Nisan 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Xinhua / Güncel