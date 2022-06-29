Singapur'da son 3 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler

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Singapur'da son 3 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA - İdris Sülün - Güncel
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Singapur'da son 3 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

KUALA Singapur'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 504 artışla son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi.

KUALA Singapur'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 504 artışla son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığı bildirildi.

Channel News Asia'nın haberine göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 732 yerel ve 772 yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplamda 11 bin 504 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Ong Ye Kung, yaptığı açıklamada, hafta sonu oluşan kalabalığı gerekçe göstererek son dönemde özellikle salı günleri vaka sayılarında ciddi artış gözlemlendiğini, ülkenin 22 Mart'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaştığını belirtti.

Singapur'da 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 1440'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, geçen hafta halk arasında görülen Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 45'inin Omicron BA.4 ve BA.5 varyantları olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / İdris Sülün - Güncel

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