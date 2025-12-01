Haberler

Singapur'da İdam Cezaları 2003'ten Sonra En Yüksek Seviyeye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Singapur'da 2025 yılında uyuşturucu suçlarından idam edilen kişi sayısı 17'ye yükseldi ve bu oran 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İdam cezalarına karşı anayasal itiraz başvurusunda bulunuldu.

Singapur'da bu yıl 17 kişinin idam edildiği, bu oranın 2003'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Singapur'da uyuşturucu suçlarından mahkum olan 3 kişi önceki hafta idam edildi.

Singapur'da 2025 yılında haklarındaki idam kararı infaz edilen kişi sayısı 17'ye yükselirken, bu 2003'ten bu yana kayıtlara geçen en yüksek idam oranı olarak kayıtlara geçti.

Singapur yasaları, 15 gramdan fazla eroin ve 500 gramdan fazla esrar taşırken yakalananlar için idamı zorunlu kılıyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur merkezli Transformatif Adalet Topluluğunun (TJC) 4 üyesi ve daha önce idam edilmiş kişilerin 3 yakını idam cezasına karşı anayasal itiraz başvurusunda bulunurken, itiraza ilişkin duruşmanın 3 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
TEM'de korkunç kaza! Kendi kullandığı tırın altında kalarak can verdi

TEM'de akılalmaz kaza! Kendi kullandığı tırın altında can verdi
Özel'in A takımı belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer var

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler gitti, Koç Holding'den sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.