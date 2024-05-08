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Singapur'da F-16 Savaş Uçağının Düşmesi Sonrası Eğitim Askıya Alındı

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Singapur'da bir F-16 savaş uçağının kalkış esnasında düşmesi üzerine güvenlik amacıyla F-16 filosunun eğitimi geçici olarak durduruldu.

Singapur'da F-16 savaş uçağının kalkış esnasında düşmesi üzerine güvenlik amacıyla F-16 filosunun eğitimi geçici olarak askıya alındı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Singapur Savunma Bakanlığı, bugün F-16 savaş uçağının düşmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, F-16 filosunun eğitimlerinin uçuş güvenliğine ilişkin kontroller sağlanana kadar durdurulduğu belirtildi.

Singapur'da öğle saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı kalkış sırasında sorun yaşadıktan kısa bir süre sonra Tengah Hava Üssü'ne düşmüştü.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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