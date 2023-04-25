Singapur'da esrar kaçakçılığıyla suçlanan kişi idam edilecek

Singapur'da, esrar kaçakçılığından suçlu bulunan 46 yaşındaki Tangaraju Suppiah isimli bir kişinin yarın idam edileceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, dünyanın en katı uyuşturucuyla mücadele yasalarından birine sahip Singapur'da, Suppiah adındaki kişi, esrar kaçakçılığı ve uyuşturucu trafiğini yönettiği suçlamalarıyla idam edilecek.

Savcılık iddianamesinde, Suppiah'ın esrar dağıtanlar tarafından kullanılan iki telefon hattıyla bağlantılı olduğu ve uyuşturucu trafiğini yönettiği kaydediliyor.

Öte yandan, yarın infaz edileceği açıklanan Suppiah'ın idamına, savcıların mahkemeye sundukları kanıtların zayıf olduğunu ileri sürerek başta ailesi olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivist gruplar karşı çıkıyor.

Yetkililer, itirazların yersiz olduğu, yargı sürecinin tamamlandığı ve idam kararının kesinleştiğini belirtti.