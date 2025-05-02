Singapur'da Erken Genel Seçim Heyecanı

Singapur'da erken genel seçim için yarın sandık başına gitmesi beklenen 2,75 milyonu aşkın seçmenin çoğunun, 66 yıldır iktidardaki Halk Hareket Partisi'nden (PAP) yana oy kullanacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam'ın parlamentoyu 15 Nisan'da feshetmesinin ardından Singapur, erken genel seçimlere gidiyor.

Farklı kültürlere ev sahipliği yapan yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülke, kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) bakımından dünyanın en zengin ekonomileri arasında yer alıyor.

Oy kullanmanın zorunlu olduğu Asya-Pasifik bölgesinin ada ülkelerinden Singapur, parlamenter cumhuriyet sistemiyle yönetiliyor.

Yarın düzenlenecek genel seçimde, 2,75 milyonu aşkın kayıtlı seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Tek meclisli parlamenter yapıya sahip şehir devleti Singapur'da seçimler genelde 5 yıl arayla yapılıyor.

İktidarın seçimden zaferle ayrılacağı tahmini

İngiltere'nin 1959'da Singapur'a özerklik tanımasından bu yana her seçimi kazanan iktidardaki Halk Hareket Partisi'nin (PAP), bu seçimlerden galip çıkacağı öngörülüyor.

Gelir eşitsizliği ve artan yaşam maliyetleri gibi meselelerden hükümet eleştirilse de PAP'ın parlamentoda çoğunluğu elde edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kovid-19'un gölgesi altında 2020'deki genel seçimlerde tarihi bir başarı elde eden ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin (WP) popülaritesi artsa da PAP, 66 yıldır iktidarı elinde tutuyor.

2011, 2015 ve 2020 genel seçimlerde giderek zemin kazanan WP, 2020'de düzenlenen bir önceki genel seçimlerde ilk defa 10 sandalye elde etmesiyle üstün bir başarıya imza attı.

Aynı zamanda bu seçim, Mayıs 2024'te göreve gelen Başbakan Lawrence Wong'un ilk sınavı olma niteliği taşıyor.

Wong, başbakanlık sıfatını 20 yıldır üstlenen Lee Hsien Loong'dan devralarak son 59 yılın 4'üncü başbakanı olarak siyasi kariyerinde bir ilke adım attı.

Singapur'da seçim sistemi

Çoğunluk esaslı sistemin uygulandığı Singapur'da "grup temsili seçim bölgesi" ve "tek üyeli seçim bölgesi" olmak üzere iki tür seçim bölgesi bulunuyor.

"Grup temsili seçim bölgesi", Singapur'da azınlık grupların parlamentoda daha fazla söz hakkına sahip olmaları için 1988'de hayata geçirildi. Seçim bölgelerinin büyüklüğüne göre belirlenen bu sistemde, 3 ila 6 milletvekilinden oluşan grup belirli azınlıkları temsil ediyor.

Bu sistemde birden fazla milletvekili seçildiği için grup halinde yarışan adaylar arasında en fazla oyu alan grup, o seçim bölgesindeki tüm milletvekillerini kazanıyor.

Grup içindeki milletvekillerinden en az birinin Malezyalı, Hint ya da diğer azınlık grup mensubu olması şartı koşuluyor.

Toplam milletvekili sayısının en az dörtte birinin grup temsilcisi olması gerekiyor.

Öte yandan, "tek üyeli seçim bölgesi" sisteminde bir adaya oy veriliyor.

Kamuoyu yoklaması

Parlamentonun 97 üyesinin belirlenmesi hedeflenen seçimde, toplamda 11 parti yarışırken seçimlere katılan 211 adaydan yüzde 46'sı iktidar partiyi temsil ediyor.

İktidar partisi PAP, 33 bölgede 97 sandalye için adaylığını koyarken, ana muhalefet partisi WP ise 8 bölgede 26 sandalye için mücadele edecek.

YouGov adlı kamuoyu araştırma şirketinin martta yürüttüğü anket verilerine göre, halkın yüzde 63'ü PAP'ı tercih ederken, seçmenlerin yüzde 15'i ise WP'den yana oy kullanacağını belirtiyor.

Verilere göre, seçmenlerin yüzde 43'ü ülkede genel seçimle 13 kez iktidara gelen PAP'ın yeniden seçilmesi gerektiği görüşündeyken, yüzde 22'si uzun süredir iktidarda kaldığını ve ülkede değişime gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan, azınlık grupların parlamentoda temsil edilmesi gerekçesiyle uygulamaya konan milletvekilliği sistemi, az sayıda sandalye ile yarışan muhalefet partilerinin grup oluşturmalarına engel teşkil etmesiyle tartışmalara konu oluyor.

Dolayısıyla muhalefet partileri, PAP'ın lehine işleyen bu sistemin alternatiflerinin bulunması gerektiği çağrısında bulunuyor.