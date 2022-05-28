Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali - Haberler

SİNGAPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Singapur şehir merkezinde yapılacak Ejderha Teknesi Festivali öncesinde, bambu ya da kamış yapraklarıyla sarılmış yapışkan bir pirinç hamur tatlısı olan Zongzi satın alan insanlar, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

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