Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali - Haberler

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Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali

Xinhua - Güncel
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Singapur'da Ejderha Teknesi Festivali

SİNGAPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Singapur şehir merkezinde yapılacak Ejderha Teknesi Festivali öncesinde, bambu ya da kamış yapraklarıyla sarılmış yapışkan bir pirinç hamur tatlısı olan Zongzi satın alan insanlar, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Singapur şehir merkezinde yapılacak Ejderha Teknesi Festivali öncesinde, bambu ya da kamış yapraklarıyla sarılmış yapışkan bir pirinç hamur tatlısı olan Zongzi satın alan insanlar, 27 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Singapur Pirinç Mayıs Güncel Haberler

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