Singapur'da düzenlenecek ışık festivali medya ön gösterimi yapıldı
Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde düzenlenecek olan 'i Light Singapore 2024' ışık festivalinin medya ön gösterimi gerçekleştirildi. Medya mensupları etkinlikte muhteşem ışık enstalasyonlarını gördü.
SİNGAPUR, 29 Mayıs (Xinhua) -- Singapur'un Marina Körfezi bölgesinde düzenlenecek "i Light Singapore 2024" ışık festivalinin medya ön gösterimi gerçekleştirildi. Salı günkü etkinliğe katılan medya mensupları muhteşem ışık enstalasyonlarına tanıklık etti.