Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub Özbekistan'da temaslarına başladı

Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub, Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Singapur Cumhurbaşkanı Halime Yakub, Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam tarifeli uçakla Taşkent'e gelen Yakub için bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi tören düzenlendi. Singapur Yakub burada mevkidaşı Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Resmi törenin ardından bir araya gelen iki lider, Özbekistan ile Singapur arasındaki siyasi, ticari-ekonomik, yatırım, kültürel ve insani ilişkilerin daha da geliştirilmesiyle ilgili konuları ele aldı.

Görüşmede Mirziyoyev, ocak ayında Singapur'a yaptığı ziyaret sırasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu üst düzey ziyaretin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana 25 yıl aradan sonra yapılan ilk ziyaret olduğunu kaydeden Mirziyoyev, ziyaret sırasında siyasi diyaloğun ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı destek, kamu yönetimi, kamu güvenliği ve kültürel-insani alanlarda personel eğitimi programlarının uygulanması konularında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Mirziyoyev, son dönemde ikili ticari-ekonomik ve yatırım alanlarında büyük ilerlemelerin kaydedildiğini, karşılıklı ticaret hacminin birkaç kat arttığını, Singapur'un Özbekistan'ın en büyük yatırımcılarından biri haline geldiğini bildirdi.

Mirziyoyev, Özbekistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kamu Yönetimi Akademisi bünyesindeki ortak eğitim merkezinde Singapur'un kamu yönetimi alanındaki deneyiminin tanıtılması ve yönetici personelin eğitilmesinin amaçlandığını, iki ülke arasında kültür, eğitim ve turizm alanlarındaki işbirliğinin de geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Görüşmede Orta ve Güneydoğu Asya'da ve uluslararası arenada bölgesel entegrasyonun güncel meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunan liderler, ayrıca Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğinin ve Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik sürecine Singapur'un desteğinin en üst düzeyde olduğunu dile getirdi.

Yakub da kendisini Özbekistan'a davetinden ve bu ziyaret sırasında Singapur heyetine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı Mirziyoyev'e teşekkür etti. Yakub ayrıca Mirziyoyev'e Özbekistan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde başarılar diledi.

Görüşmelerin ardından iki ülke hükümetleri arasında 2023-2026 yıllarına yönelik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili mutabakat zaptı ile içişleri, adalet, kültür, turizm, ekonomi ve ticaret bakanlıkları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Yakub, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki bahçeye fidan dikti.

Yakub ülkedeki temasları kapsamında yarın tarihi Semerkant şehrinde incelemelerde bulunacak.