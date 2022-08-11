Singapur Boğazı'nda bu yıl daha fazla korsan saldırısı bekleniyor

KUALA Singapur merkezli düşünce kuruluşunun yakın zamanda yayımladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle bu yılın ikinci yarısında Güneydoğu Asya'da korsanlık ve deniz soygunlarının (PSR) artacağı belirtildi.

KUALA Singapur merkezli düşünce kuruluşunun yakın zamanda yayımladığı raporda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan ekonomik sorunlar nedeniyle bu yılın ikinci yarısında Güneydoğu Asya'da korsanlık ve deniz soygunlarının (PSR) artacağı belirtildi.

South China Morning Post'un haberine göre, ISEAS-Yusof İshak Enstitüsünden kıdemli araştırmacı ve raporun yazarı Ian Storey, dünyanın en işlek denizcilik hatlarından olan Singapur Boğazı'nın, en ciddi PSR kara noktaları olmaya devam ettiğini ve buradaki saldırıların sayısının 2019'un sonlarından bu yana önemli ölçüde arttığını söyledi.

Korsanlık bilgi grubu ReCAAP-ISC'nin paylaştığı verilere göre, Güneydoğu Asya'da 2021'in aynı döneminde 35 ve 2020'de de 47 saldırı gerçekleşirken 2022'nin ilk altı ayında 36 olay kaydedildi.

Her yıl milyarlarca dolarlık emtia ve mal taşıyan 100 binden fazla geminin geçtiği 100 kilometrelik Singapur Boğazı'nda, bu yılın ilk altı ayında tamamı Endonezya sularında olmak üzere 27 korsanlık olayı görüldü.

Söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında korsanlık ve hırsızlık olaylarında 20 artış gözlendi.

Çoğunlukla şiddet içermeyen düşük seviyeli soygunlar olarak görülen saldırılar, genellikle bıçaklı üç ila beş kişilik çeteler tarafından gerçekleştirildi.

Singapur, Endonezya ve Malezya, boğazda bulunan kendi karasularının güvenliğinden sorumlu bulunuyor.

Storey, Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik sorunların 2019'da olmasa da son dönemdeki saldırıların muhtemelen nedenlerden biri olduğunu belirterek balıkçıların denize çıkmasını engelleyen olumsuz hava koşullarının 2021'in son çeyreğinde, o yılki 49 olaydan 23'ünden sorumlu olabileceğini kaydetti.

Raporda, Güney Çin Denizi'nde Endonezya ile Çin arasında artan gerilimin, boğazdaki korsan saldırındaki artışı açıkladığı ifade edildi.