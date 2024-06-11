Singapur Başbakanı Brunei'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong, ilk yurt dışı ziyaretini Brunei'ye yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Wong, başkent Bandar Seri Begawan'da Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah ile bir araya geldi.

Wong, Bolkiah'ın devamlı desteğine teşekkür ederek Singapur'un ikili işbirliğini derinleştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

İki lider gıda güvenliği, enerji ve sivil hizmetler gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunu ele aldı.

Wong, bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yılı olduğuna dikkati çekerek Brunei'in Singapur silahlı kuvvetlerinin eğitimlerine verdiği desteğe övgüde bulundu.

Wong, bölgesel bağları güçlendirmek adına Brunei ile başladığı ziyaretine Malezya ile devam edecek.

Singapur'un yeni Başbakanı Lawrence Wong, 15 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.