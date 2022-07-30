Singapur Bahçe Festivali'nin Açılışı Öncesi Göz Alıcı Manzaralar SİNGAPUR, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bir dizi çiçek ve bahçecilik gösterisine ev sahipliği yapan Singapur Bahçe Festivali, 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SİNGAPUR, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bir dizi çiçek ve bahçecilik gösterisine ev sahipliği yapan Singapur Bahçe Festivali, 30 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Singapur'daki Singapur Bahçe Festivali'nin medya ön gösteriminin bir parçası olarak düzenlenen Gösteri Bahçesi yarışmasına katılan çalışmaları inceleyen insanlar, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Xinhua / Güncel Singapur Bahçe Güncel Haberler

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