Singapur'a Gelen Çinli Turist Sayısı 398.000'i Aştı

SİNGAPUR, 15 Eylül (Xinhua) -- Ağustos ayında Singapur'u ziyaret eden Çinli turistlerin sayısı 398.000'i aştı. Çin böylece ağustos ayında da ülkenin en büyük turist kaynağı olmayı sürdürdü.

Singapur Turizm Bakanlığı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Singapur'a gelen toplam uluslararası ziyaretçi sayısı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 1,6 milyona ulaştı.

2025'in ilk sekiz ayında 2,3 milyon ziyaretçiyle Singapur'un en önemli turist kaynağı olmaya devam eden Çin'i, Endonezya ve Hindistan takip etti.

Ocak-ağustos döneminde Singapur'a gelen uluslararası ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 11,6 milyona ulaştı.